Транзит судов через Босфор перекрывали из-за поисков брата с сестрой

Пролив Босфор в Стамбуле был закрыт на несколько часов для транзита судов из-за проведения операции по поиску пропавших в море брата и сестры. Об этом сообщает Yeni Şafak со ссылкой на министерство транспорта Турции.

«Транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны в рамках поисков упавших в море брата и сестры», — сообщили в ведомстве.

Спустя несколько часов движение судов было возобновлено.

Инцидент произошел в конце ноября в стамбульском районе Сарыер. Брат с сестрой приехал в Турцию из Испании на отдых 14 ноября. Айше Джан упала в море, и за ней бросился ее брат Велат. Родители пропавших сообщили о случившемся в полицию, но пока пропавших найти не удалось.