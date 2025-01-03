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Падение режима Асада ,  
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Представители новых властей Сирии отказали Бербок в рукопожатии

Welt: новые власти Сирии отказали главе МИД ФРГ Бербок в рукопожатии
Сюжет
Падение режима Асада
Анналена Бербок, Жан-Ноэль Барро и Ахмед аль-Шараа в Дамаске, Сирия
Анналена Бербок, Жан-Ноэль Барро и Ахмед аль-Шараа в Дамаске, Сирия (Фото: dpa / Global Look Press)

Представители пришедшей к власти в Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) отказались пожать руку прилетевшей в Дамаск на переговоры главе МИД Германии Анналене Бербок. Это следует из видеозаписи их встречи с немецким министром, опубликованной Die Welt.

На кадрах видно, как лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа протягивает руку главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро, но отказывается от рукопожатия с Бербок. Вместо этого аш-Шараа и другие представители сирийского правительства приложили руку к сердцу.

Главы МИД ФРГ и Франции прибыли с необъявленным визитом в Дамаск
Политика
Анналена Бэрбок выходит из самолёта&nbsp;A400M в аэропорту Дамаска, Сирия

Утром, 3 января, Бербок и Барро прибыли с необъявленным визитом в Сирию. Они стали первыми главами иностранных МИД, которые посетили Сирию после свержения правительства Башара Асада. Бербок заявила, что этот визит — сигнал от ЕС: «политическое обновление между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно».

Одной из тем, которую планировали обсудить министры, был политический переход: обсуждение условий для инклюзивного политического процесса, который обеспечит участие всех групп населения, включая женщин и меньшинства.

В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление в стране. В ночь на 8 декабря они заняли столицу Сирии Дамаск. Экс-президент Асад бежал из страны. Он и члены его семьи прилетели в Москву, где получили убежище.

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Анналена Бербок Сирия Германия
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