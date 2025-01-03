Белоруссия признала произведенную на Алтае гречку опасной из-за 4 минут
В Белоруссии внесли в реестр опасной продукции гречневую крупу марки «Фермер» от производителя из Барнаула, свидетельствует реестр.
Попавшую под запрет гречку производит ООО «Дары полей». В отношении продукта с 11 января в Белоруссии вводится запрет ввоза и изъятие из обращения.
Нарушением белорусский Госкомитет по стандартизации признал тот факт, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составила 29 минут при норме не более 25 минут». Минск выдал предписание об устранении нарушений. На территорию Белоруссии гречку импортирует минская компания «Бертал сервис»
РБК направил запрос в компанию «Дары полей».
Белоруссия не в первый раз вводит запреты в отношении российской продукции. Так, в декабре Минск во второй раз за прошедший год внес в реестр опасной продукции наименования газированных слабоалкогольных напитков российского бренда Santo Stefano производителя АО «Евразийская алкогольная группа».
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