В Таиланде слон убил студентку из Испании

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В Таиланде слон убил бивнем студентку из Испании. Об этом сообщает агентство EFE.

Трагедия произошла во время купания слонов в специальном центре Ко Яо на острове Яо Яй на юго-западе Таиланда. Слон вонзил бивень в девушку, когда она его купала. Позже от полученных травм туристка скончалась.

Издание SUR пишет, что погибшая была студенткой Университета Наварры, она изучала право и международные отношения. Девушке было 22 года, родом она была из испанского города Вальядолид.

В апреле 2024 года в Замбии 80-летняя американская туристка погибла из-за нападения слона на машину во время сафари. Пострадали еще несколько человек, находившиеся в перевернутой слоном машине.

Мытье слонов и купание с ними — популярное занятие в центрах отдыха Таиланда, где животные также участвуют в шоу для туристов.