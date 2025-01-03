В Таиланде слон убил студентку из Испании
В Таиланде слон убил бивнем студентку из Испании. Об этом сообщает агентство EFE.
Трагедия произошла во время купания слонов в специальном центре Ко Яо на острове Яо Яй на юго-западе Таиланда. Слон вонзил бивень в девушку, когда она его купала. Позже от полученных травм туристка скончалась.
Издание SUR пишет, что погибшая была студенткой Университета Наварры, она изучала право и международные отношения. Девушке было 22 года, родом она была из испанского города Вальядолид.
В апреле 2024 года в Замбии 80-летняя американская туристка погибла из-за нападения слона на машину во время сафари. Пострадали еще несколько человек, находившиеся в перевернутой слоном машине.
Мытье слонов и купание с ними — популярное занятие в центрах отдыха Таиланда, где животные также участвуют в шоу для туристов.
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