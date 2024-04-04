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Американка погибла при нападении слона во время сафари в Замбии

Американка погибла при нападении слона на автомобиль во время сафари в Замбии

Американка погибла при нападении слона во время сафари в Замбии
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Гражданка США погибла во время нападения слона на автомобиль с туристами во время сафари в национальном парке Кафуэ в африканской Замбии. Об этом сообщает The Mirror.

Группа из шести человек и одного гида отправилась на сафари 30 марта. Заметив грузовик, ехавший по национальному парку, слон начал преследовать машину. Через некоторое время автомобиль остановился, слон подхватил машину хоботом и перевернул ее.

В результате нападения слона большинство туристов получили легкие травмы, одну женщину госпитализировали в частное медицинское учреждение в Южной Африке. Позже 80-летняя американка скончалась.

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Фото:kazan_circus_official / Instagram

Компания Wilderness Safaris, организовавшая сафари, заявила, что водитель остановил автомобиль из-за рельефа и растительности, которую было сложно преодолеть. Фирма подчеркнула, что гид был обучен и опытен.

Генеральный директор Wilderness Safaris Кит Винсент рассказал, что о нападении слона сразу же сообщили руководству национального парка, на место происшествия отправили вертолет. По его словам, в выяснении обстоятельств инцидента участвуют полиция, Департамент национальных парков и дикой природы и другие органы.

Винсент выразил соболезнования семье погибшей женщины. Ее тело доставят в США при поддержке властей Замбии и посольства США в Лусаке.

Турист не впервые погиб в Замбии в результате атаки слона. В частности, в 2017 году слон затоптал 55-летнюю женщину из Бельгии, которая подошла к животному слишком близко, чтобы его сфотографировать. Еще один турист — 64-летний мужчина из Нидерландов — попытался помочь ей, но также был затоптан животным.

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