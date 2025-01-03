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Политика ,  
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Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией в тяжелой форме

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией в тяжелой форме, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя исполнительного органа ЕС.

Он также сообщил, что фон дер Ляйен отменила свои поездки на ближайшие две недели. В частности, глава ЕК должна была посетить Гданьск по случаю перехода к Польше председательства в Совете ЕС, но этот визит отложен.

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Урсула фон дер Ляйен

На время болезни фон дер Ляйен будет находиться в Ганновере. В Еврокомиссии выразили надежду, что она поправится к середине января.

Фон дер Ляйен 66 лет. Еврокомиссию она возглавляет с 2019 года. В 2024 году ее переизбрали главой ЕК на новый пятилетний срок.

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Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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