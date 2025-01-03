Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией в тяжелой форме
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией в тяжелой форме, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя исполнительного органа ЕС.
Он также сообщил, что фон дер Ляйен отменила свои поездки на ближайшие две недели. В частности, глава ЕК должна была посетить Гданьск по случаю перехода к Польше председательства в Совете ЕС, но этот визит отложен.
На время болезни фон дер Ляйен будет находиться в Ганновере. В Еврокомиссии выразили надежду, что она поправится к середине января.
Фон дер Ляйен 66 лет. Еврокомиссию она возглавляет с 2019 года. В 2024 году ее переизбрали главой ЕК на новый пятилетний срок.
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