Урсула фон дер Ляйен (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией в тяжелой форме, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя исполнительного органа ЕС.

Он также сообщил, что фон дер Ляйен отменила свои поездки на ближайшие две недели. В частности, глава ЕК должна была посетить Гданьск по случаю перехода к Польше председательства в Совете ЕС, но этот визит отложен.

На время болезни фон дер Ляйен будет находиться в Ганновере. В Еврокомиссии выразили надежду, что она поправится к середине января.

Фон дер Ляйен 66 лет. Еврокомиссию она возглавляет с 2019 года. В 2024 году ее переизбрали главой ЕК на новый пятилетний срок.