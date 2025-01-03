В Воронежской области загорелись обломки упавшего беспилотника
В пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены еще несколько дронов, сообщил губернатор Александр Гусев. При падении одного из беспилотников на территорию предприятия загорелись обломки аппарата, их уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.
Опасность атаки дронов в регионе действовала примерно с 14:00 до 15:40 мск.
Ранее 3 января Гусев уже сообщал об уничтожении дронов, при падении подавленных беспилотников незначительные повреждения получили здания двух предприятий.
Минобороны России передавало, что днем в Воронежской области сбили три дрона, еще три — над территорией Белгородской области.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов