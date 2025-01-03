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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области загорелись обломки упавшего беспилотника

Загорелись обломки упавшего на территории предприятия Воронежской области дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены еще несколько дронов, сообщил губернатор Александр Гусев. При падении одного из беспилотников на территорию предприятия загорелись обломки аппарата, их уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Опасность атаки дронов в регионе действовала примерно с 14:00 до 15:40 мск.

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Ранее 3 января Гусев уже сообщал об уничтожении дронов, при падении подавленных беспилотников незначительные повреждения получили здания двух предприятий.

Минобороны России передавало, что днем в Воронежской области сбили три дрона, еще три — над территорией Белгородской области.

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Воронежская область дроны Александр Гусев
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