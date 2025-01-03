Небензя исключил места постоянных членов Совбеза ООН для ФРГ и Японии
Германия и Япония не смогут получить места постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом постпред говорил в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил «непрактичность и наивность» некоторых предложений по реформе Совбеза, которые исходят от таких стран, как Япония и Германия.
«Есть страны, которые претендуют на место в Совете Безопасности, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена Совета Безопасности не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — сказал Небензя.
«Не может быть реформы, которая не будет поддерживаться большинством стран-членов», — добавил Небензя.
В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а десять — непостоянными и избираются в его состав на два года. Постоянные члены обладают правом вето.
Читайте РБК в Telegram
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов