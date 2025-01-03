Небензя исключил места постоянных членов Совбеза ООН для ФРГ и Японии

Василий Небензя (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Германия и Япония не смогут получить места постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом постпред говорил в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил «непрактичность и наивность» некоторых предложений по реформе Совбеза, которые исходят от таких стран, как Япония и Германия.

«Есть страны, которые претендуют на место в Совете Безопасности, которое они никогда не получат, мы об этом уже сказали прямо. В частности, Германия и Япония. Не видать места постоянного члена Совета Безопасности не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт», — сказал Небензя.

«Не может быть реформы, которая не будет поддерживаться большинством стран-членов», — добавил Небензя.

В Совбез ООН входят 15 стран, из которых пять (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами, а десять — непостоянными и избираются в его состав на два года. Постоянные члены обладают правом вето.