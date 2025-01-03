После ДТП с 95 машинами в Казахстане госпитализировали 10 человек
На трассе в Акмолинской области Казахстана, где в ДТП из-за метели и гололеда попали 95 автомобилей, эвакуировали 71 человека, десять госпитализированы, сообщило МЧС республики.
«В ходе аварийно-спасательных работ эвакуированы 71 человек, восемь из них дети. Они были доставлены в пункты обогрева и обеспечены горячим питанием. Еще 11 человек были спасены, из них десять госпитализированы в районную больницу Макинска», — рассказали в ведомстве.
Массовое ДТП произошло на трассе Астана — Щучинск, которая следует до Петропавловска в 40 км от границы с Россией. Движение по трассе перекрыли. Спасателям пришлось разрезать разделительное ограждение трассы в целях разгрузки движения.
В МЧС также рассказали, что более 200 машин уже начали движение в сторону Астаны в сопровождении патрульных автомобилей полиции.
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