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Китай полностью ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС

Подземный цех гидроаккумулирующей электростанции Фэннин, провинция Хэбэй,&nbsp;Китай
Подземный цех гидроаккумулирующей электростанции Фэннин, провинция Хэбэй, Китай (Фото: Wang Liqun / XinHua / Global Look Press)

Китай полностью ввел в эксплуатацию крупнейшую в своем роде гидроаккумулирующую электростанцию, сообщает China Daily.

Последний блок станции «Фэннин» в городе Чэнде провинции Хэбэй был введен в эксплуатацию. Мощность объекта составляет 3,6 млн кВт, а ежегодная выработка электроэнергии составит 6,61 млрд кВт·ч. Часть энергоблоков станции была запущена в 2021 году.

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По словам экспертов, «Фэннин» сможет выдавать больше электроэнергии в пиковые по потреблению часы, сохраняя электроэнергию в наименее интенсивные часы. Сооружение поставило несколько мировых рекордов, в том числе по количеству энергии, которую оно способно аккумулировать, и в масштабах подземных энергоблоков, отмечает China Daily. «Фэннин» должна позволить экономить 480,8 тыс. т топлива в угольном эквиваленте и поможет сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн т в год.

Изначально станция была спроектирована для поддержания электроснабжения во время зимней Олимпиады в Пекине 2022 года, отмечает Международная ассоциация гидроэнергетики.

ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция) — это гидроэлектростанция, которая используется не только для генерации электроэнергии, но и для выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки. В ночное время суток ГАЭС использует дешевую электроэнергию для того, чтобы перекачать воду в верхний насосный режим. Гидроэлектрогенераторы ГАЭС способны работать как в режиме генераторов, так и в режиме насосов.

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