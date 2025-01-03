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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал об оценке в Берлине возможности окончания конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В правительстве Германии анализируют несколько возможных сценариев завершения конфликта на Украине, по одному из них в завершении спецоперации заинтересован Кремль и она может закончиться к концу 2025 года.

Об этом, со ссылкой на правительственные источники, сообщает немецкое издание Bild. Собеседники издания рассказали, что именно так они интерпретируют различные сигналы, которые в последнее время поступают из Москвы. Однако газета отмечает, что «сигналы, посылаемые Кремлем, могут, как обычно, означать что-то другое, обратное или ничего».

Путин заявил о готовности к разумным компромиссам по Украине
Политика
Владимир Путин

На пресс-конференции и прямой линии 19 декабря 2024 года Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывается от диалога.

«Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам», — сказал Путин, отвечая на вопрос американского журналиста о том, на какие уступки готова Россия.

Путин заявил, что от переговоров отказывается украинская сторона. «Просто противная сторона в прямом и переносном смысле отказалась от этих переговоров. А результатом переговоров всегда являются компромиссы», — отметил президент. Он напомнил о провале диалога в Стамбуле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позже заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной, но в случае заключения договоренностей их должно быть невозможно нарушить.

Министр добавил, что также необходимо понимать, «с кем и о чем» вести диалог. Речь идет о том, что российская сторона не считает легитимным действующего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. В стране до этого не прошли очередные выборы главы государства из-за военного положения. По Конституции Зеленский продолжает оставаться президентом, так как глава государства «выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины», отмечали в Верховной раде.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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