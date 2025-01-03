Сбитые дроны повредили здания двух предприятий в Воронежской области
В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.
«При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий», — добавил губернатор. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ночью силы ПВО сбили 22 беспилотника над шестью областями. Больше всего — десять дронов — уничтожено в небе над Брянской областью. Над Орловским и Ростовским регионами — по четыре, а над Белгородской областью — два. По одному беспилотнику уничтожили над Волгоградской и Липецкой областями.
Позднее в Минобороны рассказали, что в период с 09.50 до 10.40 пятницы дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области.
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