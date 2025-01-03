Джилл Байден получила от посла Украины брошь за $14 тыс.

Джилл Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Семья президента США Джо Байдена получила от иностранных лидеров подарков на десятки тысяч долларов в 2023 году. Об этом говорится в годовом финансовом отчете, опубликованном Госдепом США, сообщает The Guardian.

Среди них — памятный фотоальбом от недавно отправленного в отставку президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который оценивается в $7,1 тыс., статуэтка монгольского воина от премьер-министра Монголии ценой в $3495, а также брошь стоимостью $14 063, полученная Джилл Байден от посла Украины в США.

Лидер Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подарил президентской чете коллаж, который оценивается в $2400.

Самый дорогой подарок первая леди США получила от Нарендры Моди, премьер-министра Индии: 7,5-каратный бриллант ценой $20 тыс. Бриллиант остался в восточном крыле Белого дома: наиболее ценные подарки не всегда, но зачастую передаются президентской семьей в Национальный архив, чтобы затем быть выставленными напоказ, отмечает газета.

Федеральный закон обязывает американских чиновников отчитываться обо всех подарках, цена которых превышает $480. У получателей подарков, однако, есть возможность выкупить у правительства полученный в дар вещи по их рыночной цене.