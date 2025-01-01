WSJ узнала об испортившихся отношениях семьи Байдена с Харрис и ее мужем

У уходящего американского президента Джо Байдена и его жены Джилл Байден ухудшились отношения с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем Дагом Эмхоффом после проигрыша Харрис на президентских выборах, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что взаимопонимание «в частной обстановке» между ними после предвыборной гонки «временами было прохладным». WSJ сообщает, что супруга Байдена еще с 2020 года недолюбливала Харрис.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс отрицает, что между Байденами и семьей вице-президента возникла напряженность. Пресс-секретарь Харрис Кирстен Аллен также сказала, что у Байдена и Харрис тесные рабочие отношения и дружеские связи, которые распространяются и на их супругов.

Как отметили источники WSJ, Байден полагает, что мог бы выиграть гонку, если бы остался в ней, а не уступил место Харрис. При этом он не критикует ее кампанию, но считает, что мог бы добиться успеха, так как «остановил» избранного президента Дональда Трампа в 2020 году и мог бы сделать это снова.

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