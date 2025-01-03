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Семья Алксниса назвала дату и место прощания с Черным полковником

Прощание с Черным полковником Алкснисом пройдет 5 января
Виктор Алкснис
Виктор Алкснис (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Прощание с бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом состоится в воскресенье, 5 января, в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина». Об этом РБК сообщила семья политика.

Церемония будет проходить с 10 до 11 часов утра. Погребение пройдет в присутствии только членов семьи и близких друзей.

Алкснис умер 2 января в возрасте 74 лет.

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Политика
Виктор Алкснис в 2007 году

Виктор Алкснис — полковник авиации, депутат Госдумы в 2000–2007 годах, в 2013–2015 годах возглавлял городское поселение Тучково в Московской области. В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР.

Алкснис получил известность как противник распада Советского Союза, в августовском путче 1991 года он поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).

Виктор Алкснис в 1992 году уехал в Россию из Латвии, где против него завели уголовное дело об измене родине (Алкснис выступал против отделения Латвии от СССР).

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