Умер «Черный полковник» Виктор Алкснис

Виктор Алкснис — полковник авиации, был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвии, а также Госдумы России, выступал против распада Советского Союза и поддержал ГКЧП. Ему было 74 года

Виктор Алкснис в 2007 году (Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости)

Советский и российский политик Виктор Алкснис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале «Черный полковник», который вел Алкснис, со ссылкой на его дочь Ирину.

Она уточнила, что в ночь на 30 декабря у ее отца случился геморрагический инсульт, он впал в кому. Алкснис рассказывал, что в 2019 году у него обнаружили рак предстательной железы.

Виктор Алкснис — полковник авиации, депутат Госдумы в 2000-2007 годах, в 2013-2015 годах возглавлял городское поселение Тучково в Московской области. В 1989-1991 был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвийской ССР. Получил известность как противник распада СССР, в августовском путче 1991 года поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), которые выступили против политики президента СССР Михаила Горбачева. В СМИ Алкснис получил прозвище «Черный полковник».

Алкснис родился в 1950 году в Кемеровской области, он был внуком начальника ВВС Красной Армии Якова Алксниса. В интервью «Аргументам недели» Алкснис рассказывал, что его деда расстреляли в 1938 году, а бабушку отправили в лагерь.

После реабилитации деда в 1956 году его семья переехала в Ригу. Алкснис окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище по специальности «военный инженер по электронике», а также Университет общественных наук. В 1979-1992 годах занимал должность старшего инженера, инспектора ВВС Прибалтийского военного округа.

В октябре 1992 года Алкснис уехал в Россию из Латвии, где, как сообщал депутат, против него завели дело по статье об «измене Родине» за «депутатскую и политическую деятельность, направленную против выхода Латвии из состава СССР». С тех пор он был персоной нон грата в этой стране. В 2005 году депутату запретили въезд на Украину после выступления на митинге в Севастополе, на котором он заявил, что Крым должен войти в состав России (это произошло в 2014-м).

В феврале 2022-го Алкснис поддержал начало военных действий на Украине.