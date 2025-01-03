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Военная операция на Украине ,  
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В зону военной операции доставили частицу мощей Ильи Муромца

Сюжет
Военная операция на Украине

В зону военной операции доставили частицу мощей Ильи Муромца
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Военнослужащим группировки войск «Восток» в зоне военной операции доставили ковчег с частицей мощей Ильи Муромца, сообщило Минобороны. Его привезли из Бурятии.

«Отныне он станет духовным покровителем бойцов, выполняющих боевые задачи на Южно-Донецком направлении», — отметили в пресс-службе ведомства.

Частицу мощей передали группировке «Восток» в одном из военно-полевых храмов. В честь этого провели молебен, где присутствующие смогли поклониться мощам.

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Илья Муромец также считается покровителем Ракетных войск стратегического назначения. Он был причислен к лику святых в 1643 году. День памяти Ильи Муромца отмечается 1 января.

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мощи Военная операция на Украине Минобороны Донбасс
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