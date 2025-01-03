Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой в военном отношении и сказал, что Украина пытается выстоять в боевых действиях с помощью Запада. Глава государства заявил об этом в интервью газете «Ана тiлi».

Об Украине и России речь зашла во время телефонного разговора президента Казахстана с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине», — сказал Токаев в интервью республиканской газете.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее», — заявил казахстанский президент.

Токаев добавил, что решение вопроса зависит от воли лидеров двух конфликтующих стран и избранного президента Трампа как будущего лидера мировой державы. «<...> Казахстан с самого начала военных действий в Украине говорит о необходимости проведения переговоров для установления мира», — отметил Токаев.

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но с учетом реалий на земле. Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в декабре заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине неизбежны, однако позиция Киева на них должна быть сильной.