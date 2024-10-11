Ученые рассказали о комете, которая не вернется 80 тыс. лет

Фото: Aaron Kingery / MSFC / NASA

Комету, которая приблизится к Земле примерно на 70,8 млн километров, можно будет увидеть в субботу, 12 октября. Как сообщило NASA, затем космическое тело не приблизится к Земле еще 80 тыс. лет.

По данным The Hill, комета будет видна невооруженным глазом по всему Северному полушарию в течение нескольких недель. Лучше всего ее можно будет разглядеть с 12 по 26 октября.

При этом NASA писала, что пик видимости наступит 9-10 октября, а лучше всего ее будет видно из Южного полушария. Однако у наблюдателей, находящихся выше экватора, также должны быть хорошие шансы.

Ученые полагают, что комета могла появиться из гипотетический сферической области вокруг Солнечной системы — облака Оорта, состоящего из ледяных глыб, существование которого до сих пор не подтверждено.

Ведущий научный сотрудник — заведующая лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной Елена Нохрина рассказала о комете C/2022 E3 (ZTF), которая сейчас пролетает мимо Земли.

«Эта комета не является периодической. У нее слабо гиперболическая орбита, что означает, что она прилетела к нам один раз и больше не вернется», — объяснила Нохрина.

По ее словам, комета будет находиться примерно в 75 млн километрах от Земли, поэтому она не представляет никакой опасности. Как заметила Нохрина, эта комета получилась очень яркой, так как близко подошла к Солнцу, и сейчас она ярче Сириуса, но немного тусклее Венеры.

Однако заметить ее сложно, потому что комета будет сохранять такую яркость только вблизи Солнца. А это значит, что она видна в лучах зари.

«Да, комета яркая, но в целом это довольно обычное космическое явление», — резюмировала Нохрина.