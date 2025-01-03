СК возбудит дело в связи с избиением фельдшера в Свердловской области

Глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением на бригаду скорой помощи в Свердловской области, сообщила пресс-служба СК в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что причиной тому стали заметки СМИ, рассказывающие о том, что в городе Североуральск из-за нападения нескольких пьяных молодых людей пострадала женщина-фельдшер.

Ранее об инциденте проинформировало локальное издание E1.RU. В сообщении говорится, что 1 января пьяные люди возле подъезда по адресу Октябрьская, 31 напали на медработника, отняли аптечку и разбили о голову девушки. При этом, врач анестезиолог-реаниматолог Североуральской ЦРБ Алексей Паршуков рассказал в интервью изданию, что в тот момент бригада вообще была на другом вызове, а компания напавших просто стояла у входа в дом и приставала сначала к водителю скорой, а потом — к фельдшеру, которая вышла с больным.

Нападавших задержали. Одним из них оказался 27-летний Бурков, отметило E1.RU. Раньше его уже привлекали к уголовной ответственности девять раз, в том числе за кражу, угон машин, грабеж и причинение вреда здоровью.

У фельдшера закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы, говорится в сообщении.