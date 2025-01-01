В Свердловской области в новогоднюю ночь сожгли праздничную елку
В Свердловской области в городе Лесное загорелась новогодняя елка. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что люди рядом запускали фейерверки. В какой-то момент один из них попал в новогоднюю ель, которая загорелась.
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