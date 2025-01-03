Умерла соосновательница итальянского бренда одежды Missoni
Соосновательница итальянского модного дома Missoni Розита Миссони скончалась в возрасте 93 лет, сообщила газета Corriere della Sera.
Она заложила фундамент бренда в 1953 году вместе со своим мужем, олимпийским спортсменом Оттавио Миссони. Компания производит одежду, обувь и аксессуары, на 2023 год бренд Missoni присутствовал в двадцати странах. Годовой доход модного дома составляет $135 млн.
Сама Розита Миссони родилась в 1931 году в Голасекке (Варезе) и была последней наследницей семьи текстильных ремесленников Торрани, уточнила газета.
В 1997 году женщина передала руководство бренда своим детям, а сама сосредоточилась на коллекции Missoni Home.
Ее муж и сын Витторио Миссони погибли в 2013 году в авитакатасрофе.
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