Умерла бывшая директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая

Елена Кальницкая (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

После продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончалась Елена Кальницкая — экс генеральный директор музея-заповедника «Петергоф». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в сообщении.

Кальницкая внесла огромный вклад в развитие и сохранение музея, сообщили в музее-заповеднике. Она была его гендиректором с 2009 по 2022 год.

Под ее руководством реставрировали парковые ансамбли и дворцы, обновляли музеи и проводили масштабные исторические исследования. Светлая память о ней навсегда останется в музее-заповеднике «Петергоф», подчеркнули в музее.

Информацию о месте и времени прощания сообщат позже, после согласования с родственниками.