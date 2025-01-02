Умерла бывшая директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая
После продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончалась Елена Кальницкая — экс генеральный директор музея-заповедника «Петергоф». Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в сообщении.
Кальницкая внесла огромный вклад в развитие и сохранение музея, сообщили в музее-заповеднике. Она была его гендиректором с 2009 по 2022 год.
Под ее руководством реставрировали парковые ансамбли и дворцы, обновляли музеи и проводили масштабные исторические исследования. Светлая память о ней навсегда останется в музее-заповеднике «Петергоф», подчеркнули в музее.
Информацию о месте и времени прощания сообщат позже, после согласования с родственниками.
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