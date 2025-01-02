 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла бывшая директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая

Елена Кальницкая
Елена Кальницкая (Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press)

После продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончалась Елена Кальницкая — экс генеральный директор музея-заповедника «Петергоф». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — говорится в сообщении.

Кальницкая внесла огромный вклад в развитие и сохранение музея, сообщили в музее-заповеднике. Она была его гендиректором с 2009 по 2022 год.

Под ее руководством реставрировали парковые ансамбли и дворцы, обновляли музеи и проводили масштабные исторические исследования. Светлая память о ней навсегда останется в музее-заповеднике «Петергоф», подчеркнули в музее.

Информацию о месте и времени прощания сообщат позже, после согласования с родственниками.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Петергоф некролог музей
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Над Курской областью сбили четыре ракеты за деньПолитика, 20:38
В Молдавии предложили вести запрет на полеты для российских авиакомпанийПолитика, 20:36
Выступающий за Казахстан теннисист Бублик заявил о планах жить в РоссииСпорт, 20:35
Турция призвала к немедленному прекращению огня на УкраинеПолитика, 20:30
СК завел дело о теракте после обстрела Ивановского в Курской областиПолитика, 20:25
На Украине заявили о подготовке к «круговой обороне» Балаклеи и ИзюмаПолитика, 20:15
Украина назвала «искажающими действительность» выводы ООН о законеПолитика, 20:03
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ПСЖ взял Матвея Сафонова в Катар на матч за Суперкубок ФранцииСпорт, 19:59
Трамп с Меланией и Маском станцевали на новогодней вечеринке. ВидеоПолитика, 19:40
Минтранс сообщил, что из танкеров вылилось меньше мазута, чем оценивалосьОбщество, 19:32
Умерла бывшая директор музея «Петергоф» Елена КальницкаяОбщество, 19:29
Мирра Андреева заявила о планах попасть в топ-10 в 2025 годуСпорт, 19:28
Стали известны новые цены на Lada Granta и Lada Vesta после подорожанияБизнес, 19:25
Оператор потребовал арестовать заподозренный в повреждении кабелей танкерПолитика, 19:17