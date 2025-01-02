Посольство в Таиланде сообщило, что после ДТП россияне не просили помощи

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В консульском отделе посольства России в Таиланде заявили, что пострадавшие в ДТП с автобусом на Паттайю россияне за помощью пока не обращались, сообщил корреспондент ТАСС.

В Таиланде автобус с российскими туристами попал в аварию. В нем находились 42 российских туриста, ехавшие в сторону Паттайи. Из них 32 пострадали, некоторых доставили в местные больницы.

По предварительной информации, 74-летний водитель автобуса не справился с управлением, что привело к столкновению с ограждением. По пути автобус также задел внедорожник. Местная полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

В ноябре 2024 года в Бразилии автобус упал со скалы в горной местности Серра-ди-Баррига. В результате ДТП погибли 23 человека, включая беременную женщину, 29 пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего автобус перевозил 50 человек.