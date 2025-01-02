Умер американский актер Джон Каподис, снимавшийся в «Эйс Вентуре»

Джон Каподис (Фото: Angela Weiss / Getty Images)

Скончался в возрасте 83 лет актер второго плана Джон Каподис, он известен по сериалу «Главный госпиталь» и фильму «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на похоронное бюро. Там уточнили, что он умер 30 декабря.

В шести сезонах сериала «Главный госпиталь» Каподис сыграл роль Кармине Черулло. А в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» был в роли полицейского, который негативно отнесся к частному сыщику, сыгранному Джимом Керри.

Также Каподис снимался в фильмах «Уолл-стрит», «Дорз», «Медовый месяц в Вегасе», «Скорость» и «День независимости». Его первой телевизионной ролью стала роль Ллойда Лорда в шести эпизодах «Надежды Райана». После этого он активно участвовал во многих американских телешоу в качестве приглашенной звезды.

Каподис родился 25 декабря 1941 года в Чикаго. С 1964 по 1966 год он служил в армии США в Корее, а свою актерскую карьеру начал в конце 1970-х годов.

В некрологе охарактеризовали как «преданного мужа, отца и дедушку», который навсегда останется в памяти всех, кто имел счастье его знать. У него остались жена, две дочери и четверо внуков.

Помимо актерской деятельности, он был активным членом братской организации «Сыны Италии Блаувельт Рокленд Лодж 2176».