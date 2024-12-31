Умер исполнитель роли пилота в четвертом эпизоде «Звездных войн»

Ангус МакИннес на выставке, посвященной фильму «Звездные войны», 7 сентября 2019 года (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Исполнитель роли «Золотого лидера», пилота-командира из «Звездных войн: Новой надежды», Энгус МакИннес умер около недели назад. Об этом его близкие сообщили на фанатской странице актера в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Энгус МакИннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер, умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, окруженный семьей и любовью», — говорится в сообщении. Актеру было 77 лет.

Близкие актера рассказали, что фанаты «Звездных войн» занимали особенное место в сердце актера и что он любил встречаться с ними на выставках, разделяя с фанатами их страсть к саге.

Энгус МакИннес известен по ролям в «Звездных войнах», «Свидетеле» и «Судье Дредд». Актер вернулся к роли Джона «Голландца» Вандера, известного по позывному Золотой Лидер, в фильме 2016 года «Изгой-один. Звездные войны: истории», где была использована найденная в архивах кинокомпании Lucasfilm запись с его исполнением роли для фильма 1977 года. МакИнесс поучаствовал голосом в записи новых диалогов.