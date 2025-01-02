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«Столото» раскрыло, сколько получит на руки выигравший ₽1 млрд россиянин

Выигравший миллиард сахалинец получит 781 млн рублей после выплаты налогов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Житель Сахалинской области, который накануне, 1 января, выиграл 1 млрд руб. в розыгрыше «Новогодний миллиард» в «Русском лото», получит на руки 781 млн руб. Это связано с выплатой налога, сообщили в «Столото», которая проводит лотерею.

Он «после вычета налога получит 781 598 156 руб. — при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период», — указали в компании. Там указали, что победитель выиграл не только 1 млрд руб. — у него еще есть выигрыш в 200 рублей в другом туре.

Билет, который выиграл 1 млрд руб., был куплен с указанием номера телефона, который был зарегистрирован в Сахалинской области, сообщали накануне в «Столото». Кроме него еще 90 человек получили выигрыши в 1 млн руб., а еще 81 человек — размером в 123 тыс. 457 руб.

Россиянин выиграл в лотерею ₽1 млрд
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Всего в тираже разыграли 3,65 млрд руб., что, по данным «Столото», стало «абсолютным рекордом по общей сумме выигрышей в одном тираже» среди лотерей в России. Во время розыгрыша выигрышными стали 11,9 млн билетов.

В 2024 году лотерея также проводила новогодний розыгрыш — тогда 1 млрд руб. получил россиянин из Тюмени.

По закону выигрыш в лотерею приравнивается к доходу и с него нужно заплатить налог. На сумму более 5 млн руб. он составляет 15%, на меньшую — 13%. Выигрыши размером до 4 тыс. руб. налогом не облагаются.

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Россиянин выиграл в лотерею ₽1 млрд
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