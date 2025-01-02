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Общество ,  
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Число жертв стрельбы в Черногории выросло до 12

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Число жертв, погибших от руки 45-летнего Ацо Мартиновича в Черногории в городе Цетинье, выросло до 12 человек, сообщило CDM со ссылкой на старшего прокурора Андриану Настич.

Она отметила, что преступник покончил жизнь самоубийством, когда его обнаружили и предложили сдаться. Он скончался в машине скорой помощи.

Прокурор рассказала, что Мартинович убил людей в разных местах.

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По словам премьера Черногории Милойко Спайича, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни. Спайич сообщил, что в стране со 2 января объявлен трехдневный траур по погибшим.

Политик отметил, что в Черногории наблюдается острая нехватка полицейских. Он также сообщил, что Совет национальной безопасности страны планирует рассмотреть вопрос о полном запрете на ношение оружия гражданскими лицами.

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Черногория массовое убийство стрелок стрельба
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