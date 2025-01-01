В результате стрельбы в кафе в Черногории погибли семь человек

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе города Цетинье в Черногории, сообщает телеканал RTCG.

В результате ЧП погибли семь человек, двоим из которых меньше 18 лет. По информации полиции, на граждан напал мужчина 45 лет, он скрылся с места преступления.

«Это единичное происшествие, не связанное с разборками организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции», — цитирует RTCG заявление правоохранительных органов.

Полиции известны инициалы нападавшего — A.M. По данным местного МВД, некоторые из погибших — родственники злоумышленника.

По информации источника RTCG, подозреваемого зовут Ацо Мартинович. Он якобы поссорился в кафе с одним из своих близких, ушел и вернулся с оружием. Мартинович устроил стрельбу в кафе, а после убил детей владельца заведения и одну женщину в соседнем районе. Мужчину ранее задерживали за незаконное хранение оружия, отмечает телеканал.

Премьер Черногории Милойко Спайич сообщил, что в стране запланирован трехдневный траур по погибшим со 2 января. По его словам, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Политик отметил, что в стране наблюдается нехватка полицейских. Совет нацбезопасности Черногории обсудит полный запрет на ношение оружия гражданскими лицами, добавил Спайич.