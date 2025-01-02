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Астрофизики объяснили северные сияния концентрацией потоков с Солнца

Астрофизик Иванов: потоки с Солнца сконцентрировались и вызвали северные сияния

Ласанен, Республика Карелия
Енисейск
Полярные Зори,&nbsp;Мурманская область
Енисейск
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Луковецкий, Архангельская область
Под Красноярском
Нижегородская область
Еткуль, Челябинская область
Ласанен, Республика Карелия
Енисейск
Полярные Зори,&nbsp;Мурманская область
Енисейск
Красноярск
Дубна, Московская область
Омск
Тверская область
Калининский, Кемеровская область
Михайловское, Ярославская область
Луковецкий, Архангельская область
Под Красноярском
Нижегородская область
Еткуль, Челябинская область
Ласанен, Республика Карелия
(Фото: Алина Свиридова)
Енисейск
(Фото: Андрей Давыдов)
Полярные Зори, Мурманская область
(Фото: Виктор Насонов)
Енисейск
(Фото: Астрономия в Енисейске)
Красноярск
(Фото: Наталья Слюсарь)
Дубна, Московская область
(Фото: Татьяна Бертова)
Омск
(Фото: Марина Показаченко)
Тверская область
(Фото: Сергей Данилов)
Калининский, Кемеровская область
(Фото: Александр Самарин)
Михайловское, Ярославская область
(Фото: Оксана Кошкина)
Луковецкий, Архангельская область
(Фото: Марина Ковалёва)
Под Красноярском
(Фото: Маша Наумченкова)
Нижегородская область
(Фото: Елена Мочалина)
Еткуль, Челябинская область
(Фото: Оля Садовникова)

Северные сияния в России вечером 1 января произошли из-за нескольких потоков солнечных частиц, которые выбросило со звезды в течение дня. Об этом РБК рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов.

«Магнитную бурю ждали с 31-го на весь день, а произошло немножко не так: вот эти четыре потока, выброшенные с солнца, все-таки сконцентрировались, медленнее дошли до Земли и [вызвали] более продолжительное возмущение», — рассказал он. В итоге жители юга России смогли наблюдать небольшие полярные сияния, добавил Иванов. «Сегодня магнитные бури как раз закончились. А вчера небольшой кратковременный выброс был, G4. Но это уже ближе к полуночи», — рассказал эксперт.

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«Магнитная буря закончилась. Сегодняшние сутки должны быть спокойными. Но в целом Солнце находится в состоянии повышенной активности, и определенные риски будут сохраняться все новогодние каникулы», — добавил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее Богачев заявил, что 2025 год может стать пиком солнечной активности в текущем цикле.Также Богачев комментировал данные о высокой энергии, накопленной Солнцем.

Он отметил, что индекс солнечного цикла, отражающий уровень накопленной энергии, вопреки ожиданиям ученых практически достиг своего максимального значения за XXI век.

Текущий цикл солнечной активности начался в декабре 2019 года, а предыдущий длился с января 2009 по декабрь 2019 года, ровно 11 лет.

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Солнце магнитная буря астрофизика новости Северное сияние
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