Астрофизики объяснили северные сияния концентрацией потоков с Солнца

Ласанен, Республика Карелия (Фото: Алина Свиридова) Енисейск (Фото: Андрей Давыдов) Полярные Зори, Мурманская область (Фото: Виктор Насонов) Енисейск (Фото: Астрономия в Енисейске) Красноярск (Фото: Наталья Слюсарь) Дубна, Московская область (Фото: Татьяна Бертова) Омск (Фото: Марина Показаченко) Тверская область (Фото: Сергей Данилов) Калининский, Кемеровская область (Фото: Александр Самарин) Михайловское, Ярославская область (Фото: Оксана Кошкина) Луковецкий, Архангельская область (Фото: Марина Ковалёва) Под Красноярском (Фото: Маша Наумченкова) Нижегородская область (Фото: Елена Мочалина) Еткуль, Челябинская область (Фото: Оля Садовникова)

Северные сияния в России вечером 1 января произошли из-за нескольких потоков солнечных частиц, которые выбросило со звезды в течение дня. Об этом РБК рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов.

«Магнитную бурю ждали с 31-го на весь день, а произошло немножко не так: вот эти четыре потока, выброшенные с солнца, все-таки сконцентрировались, медленнее дошли до Земли и [вызвали] более продолжительное возмущение», — рассказал он. В итоге жители юга России смогли наблюдать небольшие полярные сияния, добавил Иванов. «Сегодня магнитные бури как раз закончились. А вчера небольшой кратковременный выброс был, G4. Но это уже ближе к полуночи», — рассказал эксперт.

«Магнитная буря закончилась. Сегодняшние сутки должны быть спокойными. Но в целом Солнце находится в состоянии повышенной активности, и определенные риски будут сохраняться все новогодние каникулы», — добавил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Ранее Богачев заявил, что 2025 год может стать пиком солнечной активности в текущем цикле.Также Богачев комментировал данные о высокой энергии, накопленной Солнцем.

Он отметил, что индекс солнечного цикла, отражающий уровень накопленной энергии, вопреки ожиданиям ученых практически достиг своего максимального значения за XXI век.

Текущий цикл солнечной активности начался в декабре 2019 года, а предыдущий длился с января 2009 по декабрь 2019 года, ровно 11 лет.