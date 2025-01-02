Астрофизики объяснили северные сияния концентрацией потоков с Солнца
Северные сияния в России вечером 1 января произошли из-за нескольких потоков солнечных частиц, которые выбросило со звезды в течение дня. Об этом РБК рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов.
«Магнитную бурю ждали с 31-го на весь день, а произошло немножко не так: вот эти четыре потока, выброшенные с солнца, все-таки сконцентрировались, медленнее дошли до Земли и [вызвали] более продолжительное возмущение», — рассказал он. В итоге жители юга России смогли наблюдать небольшие полярные сияния, добавил Иванов. «Сегодня магнитные бури как раз закончились. А вчера небольшой кратковременный выброс был, G4. Но это уже ближе к полуночи», — рассказал эксперт.
«Магнитная буря закончилась. Сегодняшние сутки должны быть спокойными. Но в целом Солнце находится в состоянии повышенной активности, и определенные риски будут сохраняться все новогодние каникулы», — добавил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Ранее Богачев заявил, что 2025 год может стать пиком солнечной активности в текущем цикле.Также Богачев комментировал данные о высокой энергии, накопленной Солнцем.
Он отметил, что индекс солнечного цикла, отражающий уровень накопленной энергии, вопреки ожиданиям ученых практически достиг своего максимального значения за XXI век.
Текущий цикл солнечной активности начался в декабре 2019 года, а предыдущий длился с января 2009 по декабрь 2019 года, ровно 11 лет.
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