Синоптики пообещали теплую погоду и снег с дождем в Москве 2 января
В Москве 2 января ожидается потепление до 4 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше ноля, в ночь на пятницу показатели опустятся до минус 2 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя в городе.
Ветер юго-западный, местами порывы до 17 м/с. В области 2 января температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на 3 января столбики термометров могут понизиться до минус 4.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в январе будет выше нормы на востоке европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. По его словам, в азиатской части страны погода будет нормальной, там ожидается «сибирская зима» из-за формирующегося антициклона.
Также Вильфанд заявил, что в европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года. А «на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы», предупредил синоптик.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов