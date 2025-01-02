Синоптики пообещали теплую погоду и снег с дождем в Москве 2 января

В Москве 2 января ожидается потепление до 4 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше ноля, в ночь на пятницу показатели опустятся до минус 2 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя в городе.

Ветер юго-западный, местами порывы до 17 м/с. В области 2 января температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на 3 января столбики термометров могут понизиться до минус 4.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в январе будет выше нормы на востоке европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. По его словам, в азиатской части страны погода будет нормальной, там ожидается «сибирская зима» из-за формирующегося антициклона.

Также Вильфанд заявил, что в европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года. А «на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы», предупредил синоптик.