В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков ВСУ в Курской области
Российские десантники обезвредили три украинских танка в приграничных районах Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.
Машины нашли снаряженные боеприпасами расчеты FPV-дронов.
«Вскоре были обнаружены украинские танки: один на дороге, второй в поле, а третий — спрятанный в лесопосадке», — говорится в сообщении.
Операторы беспилотников точными ударами уничтожили все три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в ведомстве.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года. Позже Минобороны неоднократно сообщало об освобождении захваченных украинскими военными населенных пунктов. Украинский президент Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны».
Президент России Владимир Путин заявлял, что российские силы в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от сил ВСУ.
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