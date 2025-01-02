В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков ВСУ в Курской области

Российские десантники обезвредили три украинских танка в приграничных районах Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Машины нашли снаряженные боеприпасами расчеты FPV-дронов.

«Вскоре были обнаружены украинские танки: один на дороге, второй в поле, а третий — спрятанный в лесопосадке», — говорится в сообщении.

Операторы беспилотников точными ударами уничтожили все три танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в ведомстве.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года. Позже Минобороны неоднократно сообщало об освобождении захваченных украинскими военными населенных пунктов. Украинский президент Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны».

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские силы в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от сил ВСУ.