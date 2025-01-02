Стрелявший по родственникам в кафе в Черногории мужчина покончил с собой

Открывший стрельбу по посетителям кафе в городе Цетинье в Черногории покончил собой, сообщает телеканал RTCG со ссылкой на заявление главы МВД страны Данило Шарановича.

«Данное лицо было изолировано благодаря оперативным действиям сотрудников полиции. В тот момент, когда стало очевидно, что он находится в безвыходной ситуации, он предпринял попытку совершить самоубийство», — заявил Шаранович.

По словам главы ведомства, подозреваемый в нападении умер от полученных травм по дороге в больницу.

Количество погибших в результате атаки выросло до 10 человек, отметил руководитель МВД. Среди жертв атаки — двое несовершеннолетних. Ранее в полиции сообщали о семи погибших.

45-летний Ацо Мартинович поссорился в кафе с одним из своих родственников, ушел и вернулся с оружием. По данным RTCG Мартинович устроил стрельбу в кафе, а после убил детей владельца заведения и одну женщину в соседнем районе. Прежде мужчину задерживали за незаконное хранение оружия.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил, что власти страны в ходе заседания Совета национальной безопасности обсудят возможность введения в стране полного запрета на владение оружием. Политик также отметил, что в Черногории наблюдается нехватка полицейских. 2, 3 и 4 января в стране будет объявлен траур по жертвам нападения.