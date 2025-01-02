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Политика ,  
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Сенатор-республиканец посчитал предзнаменованием удар молнии по Капитолию

Удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь является предзнаменованием, заявил сенатор-республиканец от американского штата Юта Майк Ли. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

«Ощущается как предзнаменование», — написал Ли в комментариях под видео с инцидентом.

В Капитолий США и Эмпайр-стейт-билдинг в канун Нового года ударила молния
Общество

Накануне Нового года в Эмпайр-стейт-билдинг и Капитолий США ударила молния. Электрический разряд также ударил в монумент Вашингтона между Белым домом и Капитолием. Гранитный обелиск высотой 169 метров установлен в честь первого американского президента Джорджа Вашингтона. В Нью-Йорке и Вашингтоне в последние дни шел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями, столбик термометра поднимался до плюс 17 градусов Цельсия.

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Капитолий США молния
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