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В Капитолий США и Эмпайр-стейт-билдинг в канун Нового года ударила молния

Появились кадры удара молнии в Капитолий США перед Новым годом

В Капитолий США и Эмпайр-стейт-билдинг в канун Нового года ударила молния
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В Эмпайр-стейт-билдинг и Капитолий США накануне Нового года ударила молния. В Нью-Йорке и Вашингтоне шел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями.

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Капитолий небоскреб молния удар молнии
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