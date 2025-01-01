В Капитолий США и Эмпайр-стейт-билдинг в канун Нового года ударила молния
В Эмпайр-стейт-билдинг и Капитолий США накануне Нового года ударила молния. В Нью-Йорке и Вашингтоне шел сильный дождь, который сопровождался громом и молниями.
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