Польский военный открыл стрельбу в селе у границы с Белоруссией
Польский военнослужащий начал стрельбу в селе Мельник, которое находится рядом с белорусской границей, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на младшего инспектора полиции Подляского воеводства Томаша Крупу.
Мужчина вел стрельбу в общественном месте — стрелял в сторону гражданского автомобиля. Военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. В результате ЧП никто не пострадал.
По информации командования Вооруженных сил Польши, стрельбу начал солдат 18-й механизированной дивизии — она оказывает содействие погранслужбе.
Военный покинул место службы со служебным оружием, скрывался от полиции в лесу.
Осенью 2024 года Госпогранкомитет Белоруссии заявил о проведении расследования по факту возможного применения польскими силовиками оружия по людям, находящимся на белорусской территории. В ведомстве пояснили, что зафиксировали появление видеоматериалов, содержащих признаки применения огнестрельного оружия военнослужащими Польши по лицам, находящимся на территории Белоруссии.
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