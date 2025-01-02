Польский военный открыл стрельбу в селе у границы с Белоруссией

Польский военнослужащий начал стрельбу в селе Мельник, которое находится рядом с белорусской границей, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на младшего инспектора полиции Подляского воеводства Томаша Крупу.

Мужчина вел стрельбу в общественном месте — стрелял в сторону гражданского автомобиля. Военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали. В результате ЧП никто не пострадал.

По информации командования Вооруженных сил Польши, стрельбу начал солдат 18-й механизированной дивизии — она оказывает содействие погранслужбе.

Военный покинул место службы со служебным оружием, скрывался от полиции в лесу.

Осенью 2024 года Госпогранкомитет Белоруссии заявил о проведении расследования по факту возможного применения польскими силовиками оружия по людям, находящимся на белорусской территории. В ведомстве пояснили, что зафиксировали появление видеоматериалов, содержащих признаки применения огнестрельного оружия военнослужащими Польши по лицам, находящимся на территории Белоруссии.