Наехавший на толпу в Новом Орлеане погиб в перестрелке с полицией
Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу людей на автомобиле в Новом Орлеане, мертв, со ссылкой на источники сообщают CNN и NBC News.
Он погиб во время перестрелки с полицией, передают Associated Press и The New York Times.
Полиция предполагает, что мужчина действовал преднамеренно. ФБР проводит обыск транспортного средства.
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