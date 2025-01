Наехавший на толпу в Новом Орлеане погиб в перестрелке с полицией

Мужчина, подозреваемый в наезде на толпу людей на автомобиле в Новом Орлеане, мертв, со ссылкой на источники сообщают CNN и NBC News.

Он погиб во время перестрелки с полицией, передают Associated Press и The New York Times.

Полиция предполагает, что мужчина действовал преднамеренно. ФБР проводит обыск транспортного средства.

Материал дополняется.