В России введут единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России размещен на сайте Кремля.

Правительство также должно представить предложения для требований к уровню знания языка, необходимому для освоения учебных программ, и порядку проведения вступительного испытания.

Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, глава государства поручил кабмину представить предложения по созданию государственного информационного сервиса по принципу «одного окна» для иностранных абитуриентов и студентов и предложения по формированию кадрового резерва преподавателей-русистов в мире.

Ранее в России запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, для обучения в школе обязательными будут два условия: законность пребывания в России и знание русского языка на уровне, необходимом для обучения.