В России введут единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России размещен на сайте Кремля.
Правительство также должно представить предложения для требований к уровню знания языка, необходимому для освоения учебных программ, и порядку проведения вступительного испытания.
Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Кроме того, глава государства поручил кабмину представить предложения по созданию государственного информационного сервиса по принципу «одного окна» для иностранных абитуриентов и студентов и предложения по формированию кадрового резерва преподавателей-русистов в мире.
Ранее в России запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, для обучения в школе обязательными будут два условия: законность пребывания в России и знание русского языка на уровне, необходимом для обучения.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов