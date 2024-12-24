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Земле предсказали магнитную бурю и северное сияние от вспышки на Солнце

Леус: из-за вспышки на Солнце на Земле ожидается магнитная буря 25 декабря
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Выброс солнечного вещества, который произошел в результате вспышки 23 декабря, станет причиной магнитной бури на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram.

Эта солнечная вспышка принадлежит к среднему классу (М8,9), но ее мощность приближается к границе сильнейшего класса Х. Леус отметил, что взрыв на Солнце прервал 15-дневный период относительного спокойствия на Солнце.

Солнечные вспышки оцениваются по силе с помощью букв и чисел:

  • А, В, С — слабые вспышки, не сильно влияют на Землю;
  • М — средние вспышки, могут вызвать небольшие магнитные бури;
  • Х — самые сильные вспышки, могут нарушить работу спутников и связи.

Каждая категория делится на подкатегории, например вспышка класса М8,9 — сильная, почти на уровне самой мощной.

Хотя центр вспышки был смещен от Земли на 40 градусов, часть солнечного выброса может все же достичь нашей планеты. Прогнозы показывают, что выброс корональной массы, вызванный этой вспышкой, придет на Землю 25 декабря во второй половине дня, уточнил Леус. После 15:00 мск начнется магнитная буря слабого или среднего уровня (классы G1–G2), которая продлится 8–10 часов.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Это явление также может вызвать полярное сияние, которое смогут увидеть жители северных регионов.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что грядущий 2025-й может стать годом максимума солнечной активности в текущем цикле.

До этого Богачев оценил сообщения о большой запасенной Солнцем энергии. По его словам, индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, вопреки прогнозам ученых практически достиг максимума в XXI веке.

Текущий цикл солнечной активности начался в декабре 2019-го, предыдущий продлился с января 2009 по декабрь 2019 года, ровно 11 лет.

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Теги
магнитные бури вспышка на Солнце Погода
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