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Эрдоган ответил на слова жительницы Турции, заметившей, что он постарел

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Elif Sogut / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил пожилой женщине из Стамбула на замечание о том, что он «постарел». Его слова передает OdaTV.

Глава государства встретился с жителями города социальных услуг Дарюлачезе в стамбульском районе Арнавуткёе. Эрдоган основал Дарюлачезе в 2022 году.

Он побеседовал с постояльцами и вручил им подарки. Во время визита одна из женщин сначала не узнала президента, после того, как ей объяснили, кто перед ней, жительница Стамбула сказала, что Эрдоган постарел.

«Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем», — сказал в ответ турецкий лидер.

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Ранее, в 2023 году, Байден назвал себя «мужчиной в самом расцвете сил», комментируя вопросы о своем возрасте (ему 80 лет), после того как объявил о планах вновь участвовать в президентских выборах.

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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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