Путин поручил добавить новые темы в «Разговоры о важном»

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Российский президент Владимир Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

Расширением программы «Разговоров о важном» займутся министерство просвещения и администрация президента. Новые темы должны появиться не позднее 1 мая 2025 года.

Ответственные — начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Разговоры о важном» — проект Минпросвещения, беседы начали проводить с сентября 2022 года. Каждый понедельник в школах начинается с внеклассного занятия на «основные темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». Темы и материалы к уроку размещены на сайте проекта.

Ранее в октябре 2024 года Путин поддержал идею о «Разговорах о важном» в детсадах. Он сказал, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет, но призвал действовать аккуратно и в рамках разумного. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что если государство не будет говорить с детьми, «то с ними будет говорить другое государство».