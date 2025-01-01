Путин поручил добавить новые темы в «Разговоры о важном»
Российский президент Владимир Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
Расширением программы «Разговоров о важном» займутся министерство просвещения и администрация президента. Новые темы должны появиться не позднее 1 мая 2025 года.
Ответственные — начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Разговоры о важном» — проект Минпросвещения, беседы начали проводить с сентября 2022 года. Каждый понедельник в школах начинается с внеклассного занятия на «основные темы, связанные с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». Темы и материалы к уроку размещены на сайте проекта.
Ранее в октябре 2024 года Путин поддержал идею о «Разговорах о важном» в детсадах. Он сказал, что с базовыми ценностями детей надо знакомить с малых лет, но призвал действовать аккуратно и в рамках разумного. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что если государство не будет говорить с детьми, «то с ними будет говорить другое государство».
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