В Новом Орлеане в толпу людей врезался автомобиль в новогоднюю ночь

Во время наезда по крайней мере десять человек погибли, еще 30 — пострадали. ЧП произошло в популярном туристическом районе города, где люди праздновали наступление Нового года

В городе Новый Орлеан в толпу людей врезался автомобиль, сообщает местное издание WGNO.

Происшествие произошло около 3:15 утра по местному времени на перекрестке улиц Бурбон-стрит и Ибервиль.

Во время происшествия по крайней мере десять человек погибли, передает CBS News. Пострадали 30 человек, уточняет ABC News.

ЧП произошло в популярном туристическом районе во время новогодней ночи — в это время там гуляли празднующие Новый год люди.

Автомобиль врезался в толпу на большой скорости, сообщает CBS News. После этого, как сообщает телеканал, из машины вышел водитель и открыл огонь. Полиция в ответ начала также стрелять.

Водитель совершил наезд на людей специально, полагают в полиции. Водителя пока не удалось задержать, сообщает ABC News со ссылкой на полицию и властей города.