В Новом Орлеане в толпу людей врезался автомобиль в новогоднюю ночь
В городе Новый Орлеан в толпу людей врезался автомобиль, сообщает местное издание WGNO.
Происшествие произошло около 3:15 утра по местному времени на перекрестке улиц Бурбон-стрит и Ибервиль.
Во время происшествия по крайней мере десять человек погибли, передает CBS News. Пострадали 30 человек, уточняет ABC News.
ЧП произошло в популярном туристическом районе во время новогодней ночи — в это время там гуляли празднующие Новый год люди.
Автомобиль врезался в толпу на большой скорости, сообщает CBS News. После этого, как сообщает телеканал, из машины вышел водитель и открыл огонь. Полиция в ответ начала также стрелять.
Водитель совершил наезд на людей специально, полагают в полиции. Водителя пока не удалось задержать, сообщает ABC News со ссылкой на полицию и властей города.
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