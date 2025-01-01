В Новом Орлеане при наезде машины на толпу погибли десять человек

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В Новом Орлеане в США погибли по меньшей мере десять человек и еще 30 получили ранения, после того как автомобиль врезался в толпу во Французском квартале на Бурбон-стрит. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию Нового Орлеана и администрацию города.

Инцидент произошел около 3:15 утра (12:15 мск). В полиции заявили, что действия водителя были преднамеренными, его еще не смогли задержать.

По данным CBS News, в людей, которые пришли на новогодние гуляния, на высокой скорости врезался белый грузовик, затем водитель начал стрельбу. Полицейские открыли по нему ответный огонь.

Городские власти Нового Орлеана заявили об «инциденте с массовыми жертвами». «Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром», — описал произошедшее губернатор Джефф Лэндри в соцсети Х.

Ранее, 20 декабря, в немецком Магдебурге черный BMW въехал в толпу пришедших на рождественскую ярмарку. Администрация города сообщила о 68 пострадавших и двоих погибших. Совершившего наезд на людей арестовали.

Задержанный Талеб А. жил в Германии с 2006 года, работал врачом. По данным прокуратуры, возможной причиной нападения стала «неудовлетворенность отношением к саудовским беженцам» в стране.