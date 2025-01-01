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Стрельба на месте наезда автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане

Появились кадры стрельбы на месте наезда машины на толпу людей в Новом Орлеане

Стрельба на месте наезда автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане
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Водитель, который наехал на толпу людей в Новом Орлеане, после того как сбил прохожих, вышел из машины и открыл стрельбу. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как люди пытаются помочь пострадавшим, лежащим на земле. После этого слышно, как кто-то открывает стрельбу.

Во время происшествия погибли по крайней мере десять человек. Полиция и местные власти сообщали, что водитель, когда вышел из автомобиля, открыл стрельбу, а полиция — открыла ответный огонь. После этого злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

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Новый Орлеан США стрельба
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