Стрельба на месте наезда автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане
Водитель, который наехал на толпу людей в Новом Орлеане, после того как сбил прохожих, вышел из машины и открыл стрельбу. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как люди пытаются помочь пострадавшим, лежащим на земле. После этого слышно, как кто-то открывает стрельбу.
Во время происшествия погибли по крайней мере десять человек. Полиция и местные власти сообщали, что водитель, когда вышел из автомобиля, открыл стрельбу, а полиция — открыла ответный огонь. После этого злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.
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