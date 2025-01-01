Завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

С 1 января в России стало обязательным применение клинических рекомендаций при лечении. Соответствующая статья размещена в законе «Об основах охраны здоровья граждан».

В 2016 году Минздрав предложил заменить стандарты медицинской помощи клиническими рекомендациями. Тогда они не носили обязательный характер.

Раздел о клинических рекомендациях появился в Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и в законе «Об ОМС» в 2018 году. В соответствии с ним медицинская помощь гражданам (кроме случаев клинической апробации) должна быть организована в соответствии с КР и с учетом стандартов. Основная цель — информационная поддержка решений врача с учетом новейших клинических данных и принципов доказательной медицины.

В начале 2022 года вступили в силу правила поэтапного перехода медорганизаций к оказанию помощи на основе клинических рекомендаций. В конце 2023 года Госдума назначила срок поэтапного перехода до 1 января 2025 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что внедрение клинических рекомендаций создало врачам проблемы и отмечала, что Минздрав России должен провести разъяснительную работу с региональными медицинскими организациями по вопросу перехода на обязательные клинические рекомендации.

По ее словам, часть врачей и медэкспертов опасаются, что возможности и материально-техническая база региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение рекомендаций по многим профилям, и это вызовет правовые и финансовые последствия для клиник и их сотрудников.