Как обрушилась конструкция из Lego, где пострадали 10 человек
В США в игровом центре In The Game десять человек получили травмы, когда обрушилась конструкция из Lego. Она упала с высоты в 3,5 метра. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как сначала падают воздушные шары, а потом — и конструкция из Lego.
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