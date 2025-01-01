Кадры обрушения конструкции из Lego в США, где пострадали 10 человек

Как обрушилась конструкция из Lego, где пострадали 10 человек

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В США в игровом центре In The Game десять человек получили травмы, когда обрушилась конструкция из Lego. Она упала с высоты в 3,5 метра. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как сначала падают воздушные шары, а потом — и конструкция из Lego.