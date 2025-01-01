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Общество ,  
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В США 10 человек пострадали из-за обрушения конструкции из Lego

В американском штате Массачусетс десять человек получили травмы при обрушении конструкции из Lego с высоты 12 футов (около 3,5 м), сообщает NBC со ссылкой на начальник пожарной службы города Пибоди, где произошел инцидент, Джон Доулинг.

Пострадали четверо взрослых и шестеро детей — у них незначительные порезы и царапины.

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Фото:customs_rf / Telegram

Инцидент произошел в игровом центре In The Game. На кадрах, которые опубликовал NBC Boston, видно, как сначала падает сцепка воздушных шаров, а за ней на толпу рухнула и конструкция из Lego.

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Lego Массачусетс США
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