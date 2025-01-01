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Новый год 2025 ,  
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Трамп и Маск станцевали на Новый год. Видео

Трамп и Маск станцевали на Новый год
Сюжет
Новый год 2025
Сюжет
Выборы президента США

Трамп и Маск станцевали на Новый год. Видео
Video

Избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск встретили Новый год в поместье Мар-а-Лаго. На видео, которое опубликовали пользователи, видно, как Маск танцует, взяв своего сына на плечи. Дональд Трамп стоит рядом и разговаривает по телефону.

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