Трамп и Маск станцевали на Новый год

Трамп и Маск станцевали на Новый год. Видео

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Избранный президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск встретили Новый год в поместье Мар-а-Лаго. На видео, которое опубликовали пользователи, видно, как Маск танцует, взяв своего сына на плечи. Дональд Трамп стоит рядом и разговаривает по телефону.