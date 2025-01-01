МЧС раскрыло, сколько собрали песка с мазутом на Кубани в Новый год
Около 71,4 тыс. т загрязненного песка и грунта собрано с побережья Кубани после разлива мазута с танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Сотрудники ведомства также обследовали 56 км прибрежной территории. Общими усилиями волонтеры и специалисты из МЧС собрали и вывезли 71 383 т песка и грунта, загрязненных мазутом.
Накануне, 31 декабря 2024 года, ведомство сообщало, что с побережья Кубани вывезли 69 615 т загрязненного песка и грунта. Таким образом, за сутки волонтеры и сотрудники МЧС вывезли 1768 т горных пород.
Кроме того, 1 января были проведены водолазные работы возле судов «Волганефть-212» и «Волганефть-239». «Выхода нефтепродуктов не обнаружено», — заявили в МЧС.
Там добавили, что сейчас 82 человека и 40 единиц техники работают в Крыму, там обследовали 1309 км береговой линии, собрали и вывезли 226 т загрязненного песка и грунта.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива. Образовался разлив нефтепродуктов. По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа по ликвидации последствий крушения танкеров.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов