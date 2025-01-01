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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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МЧС раскрыло, сколько собрали песка с мазутом на Кубани в Новый год

На побережье Кубани за новогоднюю ночь собрали почти 2 тыс. т песка с мазутом
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Крушение танкеров в Керченском проливе

МЧС раскрыло, сколько собрали песка с мазутом на Кубани в Новый год
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Около 71,4 тыс. т загрязненного песка и грунта собрано с побережья Кубани после разлива мазута с танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сотрудники ведомства также обследовали 56 км прибрежной территории. Общими усилиями волонтеры и специалисты из МЧС собрали и вывезли 71 383 т песка и грунта, загрязненных мазутом.

Накануне, 31 декабря 2024 года, ведомство сообщало, что с побережья Кубани вывезли 69 615 т загрязненного песка и грунта. Таким образом, за сутки волонтеры и сотрудники МЧС вывезли 1768 т горных пород.

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Кроме того, 1 января были проведены водолазные работы возле судов «Волганефть-212» и «Волганефть-239». «Выхода нефтепродуктов не обнаружено», — заявили в МЧС.

Там добавили, что сейчас 82 человека и 40 единиц техники работают в Крыму, там обследовали 1309 км береговой линии, собрали и вывезли 226 т загрязненного песка и грунта.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива. Образовался разлив нефтепродуктов. По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа по ликвидации последствий крушения танкеров.

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Теги
МЧС Россия Краснодарский край разлив нефтепродуктов
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