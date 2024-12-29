Как выглядят заграждения севшего на мель в районе Тамани танкера. Видео
Вокруг танкера «Волганефть-239» установили боновые заграждения, его кормовая часть находится на мели в районе поселка Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе.
15 декабря этот танкер и «Волгонефть-212» с 9,2 тыс. т мазута на борту потерпели крушение в Керченском проливе, произошел разлив нефтепродуктов.
МЧС ввело режим ЧС федерального характера.
обследовали свыше 220 км побережья и 380,3 кв. км акватории, собрали около 37 тыс. т и вывезли более 33 тыс. т загрязненного грунта и песка.
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