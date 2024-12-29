Власти показали заграждения вокруг танкера «Волганефть 239» в районе Тамани

Как выглядят заграждения севшего на мель в районе Тамани танкера. Видео

Власти установили боновые заграждения вокруг танкера «Волганефть-239». Он и «Волгонефть-212» с 9,2 тыс. т мазута на борту потерпели крушение 15 декабря, произошел разлив нефтепродуктов

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Вокруг танкера «Волганефть-239» установили боновые заграждения, его кормовая часть находится на мели в районе поселка Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе.

15 декабря этот танкер и «Волгонефть-212» с 9,2 тыс. т мазута на борту потерпели крушение в Керченском проливе, произошел разлив нефтепродуктов.

МЧС ввело режим ЧС федерального характера.

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